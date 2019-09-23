В минских школах, детсадах и больницах начинают включать отопление

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске с сегодняшнего дня начинают включать отопление в детских садах, школах, лечебно-профилактических, медицинских учреждениях, учреждениях социального обеспечения, музеях, госархивах и библиотеках. Соответствующее решение принял Мингорисполком, учитывая неблагоприятный прогноз погоды, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Марина Малаева.

Отопление включается по согласованию с теплоснабжающими организациями при наличии паспортов готовности к работе в осенне-зимний период. На это время организуется дежурство персонала. При температурах наружного воздуха выше плюс 10 градусов отопление помещений переведут в режим протапливания. При стабильном повышении среднесуточной температуры наружного воздуха будут приняты своевременные меры по отключению отопления.

Планируется, что с 24 сентября потеплеет и в жилищном фонде, общежитиях, гостиницах, бассейнах, учебных учреждениях, театрах.

В прошлом году отопительный сезон стартовал в столице 28 сентября. С 1 октября началось подключение отопления в жилом секторе, общежитиях, гостиницах, бассейнах, общегородских банях, учебных учреждениях и театрах.

Для правильного включения систем, недопущения гидроударов и срыва циркуляции теплоносителя отопление включается постепенно. Сначала тепло приходит на объекты социальной сферы, затем в жилые дома, причем полное включение отопления в жилфонде происходит в течение четырех-пяти дней. В последнюю очередь отопление включают в административных зданиях.-0-