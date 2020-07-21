В минских трамваях можно оплатить проезд с помощью смартфона

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Систему оплаты проезда с помощью приложения TIX на смартфоне с 21 июля внедрили в подвижном составе столичных трамвайных маршрутов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

Чтобы воспользоваться виртуальной оплатой проезда, пассажиру необходимо скачать в GooglePlay или AppStore приложение TIX и привязать к нему свою банковскую карту: Visa, MasterCard, БЕЛКАРТ. Сервис представлен на русском, белорусском, английском и польском языках.

Оплатить билет можно прямо на остановке, когда нужный транспорт еще только подъезжает. В приложении отобразятся номер маршрута и предложение оплаты. Либо в TIX можно приобрести билет, а затем, оказавшись в салоне транспортного средства, выбрать кнопку "Оплатить" напротив нужного номера вашего транспорта.

С 4 мая TIX работает и в автобусных маршрутах №1 и №100 Минска.-0-