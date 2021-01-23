В Минской и Гомельской областях без холодной воды были более 400 домов

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23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской и Гомельской областях без холодной воды были более 400 частных домов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
Как рассказали сотрудники министерства, 22 января в 12.20 в МЧС поступила информация о нарушении водоснабжения в агрогородках Домоткановичи и Яновичи Клецкого района Минской области. Без воды оставались 370 частных жилых домов.
В 13.30 водоснабжение потребителей было восстановлено.
В тот же день в 18.17 поступило сообщение о прорыве трубопровода холодного водоснабжения диаметром 100 мм по ул. Красноармейской, 54а в городе Речица Гомельской области. Без воды оставались 55 частных жилых домов.
В 22.20 водоснабжение восстановили.-0-