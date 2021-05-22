В Минской и Витебской областях летом будут работать 34 студотряда БГПУ

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Летом 2021 года 34 студенческих педагогических отряда Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка общей численностью более 550 человек будут работать на базе детских оздоровительных лагерей, спортивно-оздоровительных комплексов, санаториев Минской и Витебской областей, а также в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"Из года в год студенты БГПУ посвящают свое свободное время работе в студенческих отрядах. Здесь они получают бесценный педагогический опыт, учатся слаженной командной работе, получают возможность проявить свои творческие, организаторские, лидерские качества и навыки", - рассказали в вузе.

Каждый факультет БГПУ подготовил к работе студенческие отряды, которые в течение лета будут осуществлять образовательные проекты для детей. Так, летом будут работать 7 общеуниверситетских отрядов, Институт инклюзивного образования и факультет дошкольного образования создали по 6 отрядов, на факультете начального образования и филологическом факультете было создано по 3 отряда, по 2 отряда сформировали в Институте психологии, на факультете естествознания и физико-математическом факультете, по 1 отряду будут представлять факультеты социально-педагогических технологий, эстетического образования и исторический факультет.

Уже с конца мая начнут работу 11 студенческих педагогических отрядов БГПУ. А для студотряда "Созвездие" сезон начался уже 21 мая. 36 студентов отправились на работу в Национальный детский образовательно-оздоровительный центр "Зубренок" .

В этом году свой 18-й сезон проведет волонтерский проект "Дети столицы". Более 60 студентов БГПУ будут организовывать досуг детей и подростков на базе 10 столичных школ Московского, Октябрьского, Фрунзенского, Ленинского и Советского районов Минска. В течение июля студенты организуют досуг детей разного возраста, в том числе и трудных подростков, которые проводят лето в городе. Будут проводиться обучающие и развивающие игры, занятия с элементами тренинга, музыкально-развлекательные конкурсы, спортивные соревнования.

В целях подготовки будущих воспитателей и вожатых к работе в апреле-мае 2021 года для них было организовано обучение в "Школе вожатского мастерства". Участники педотрядов познакомились с особенностями и спецификой организации детского отдыха и методиками проведения развивающих, творческих и спортивных мероприятий. Занятия проводили руководители студенческих отрядов.

"Работа в составе студенческих отрядов - это уникальная возможность провести лето ярко, приобрести новых друзей, сделать первые шаги в профессиональную деятельность и, возможно, получить знания по новой специальности", - отметили в вузе.

Кроме педагогических и волонтерских отрядов в БГПУ ежегодно организовывается работа студенческих строительных бригад. Они летом занимаются ремонтом учебных корпусов и общежитий, благоустройством прилегающей территории к новому учебному году.-0-