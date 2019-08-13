В минской многоэтажке после вмешательства прокуратуры заменили лифты

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Московского района Минска помогла жильцам дома и добилась установки лифтов, отсутствовавших длительное время, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации столичной прокуратуры.

Заявитель обратился в прокуратуру и сообщил, что в доме, где он проживает, более полугода нет лифтов. Это лишало жильцов возможности комфортного и беспрепятственного передвижения. Прокуратура изучила доводы, после чего на месте провела проверку. Также на контроле было соблюдение законодательства при реализации в столичном Московском районе подпрограммы "Безопасный лифт" госпрограммы "Комфортное жилье и благоприятная среда" на 2016-2020 годы.

Установлено, что еще в 2018 году за счет средств столичного бюджета предусматривалась замена 12 пассажирских лифтов в жилом доме по проспекту Любимова. Для этого в январе 2019-го был заключен договор строительного подряда. Окончание работ планировалось на конец апреля. Однако нормативные сроки были сорваны. В эксплуатацию не ввели 9 из 12 лифтов. Причиной стало нарушения подрядчиком требований технических нормативных актов в сфере строительства.

В КУП "ЖКХ №1 Московского района Минска" и администрацию района уже с апреля 2019-го поступали многочисленные жалобы. Их рассмотрение неоднократно продлевали, информацию о конкретных датах завершения работ по замене лифтов и причинах несоблюдения нормативных сроков заявителям не сообщали, разъяснительную работу с населением вели явно недостаточно. Более того, до поступления обращений жильцам начисляли плату за пользование лифтовым оборудованием.

По выявленным нарушениям прокуратура района внесла гендиректору КУП предписание, в котором потребовала устранить недостатки при вводе в эксплуатацию лифтов и рассмотрении обращений граждан.

В итоге с 26 июля по 2 августа оставшиеся 9 лифтов введены в эксплуатацию. Подрядчику выставлена досудебная претензия по факту допущенных нарушений сроков строительно-монтажных работ, а жильцам дома сделан перерасчет платы за ЖКУ. Виновное должностное лицо, которое не обеспечило контроль за ходом работ и надлежащее рассмотрение обращений, привлечено к дисциплинарной ответственности. О вопросах, связанных с реализацией подпрограммы "Безопасный лифт", проинформирован глава администрации Московского района Минска.-0-