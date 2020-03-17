В Минской области 18 марта временно ограничат движение из-за следственных экспериментов

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области 18 марта временно ограничат движение из-за проведения двух следственных экспериментов. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.
Первый будет проводиться с 10.20 до 11.00 на 283-м км трассы Брест - Минск - граница Российской Федерации вблизи деревни Заямное Столбцовского района. Движение всех видов транспортных средств на этом участке будет временно ограничено на двух полосах в направлении Минска, а также на левой полосе в направлении Бреста.
Второй эксперимент пройдет с 12.00 до 14.00 на 7-м км автодороги Ждановичи - Семков Городок вблизи деревни Ждановичи Минского района. Движение транспортных средств временно ограничат в обоих направлениях.
Госавтоинспекция Минской области просит водителей с пониманием отнестись к ограничениям и рекомендует планировать время и маршрут поездок с учетом предоставленной информации.-0-