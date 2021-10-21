В Минской области 2 производителя товаров привлечены к ответственности за нарушение ценообразования

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По результатам мониторингов КГК Минской области за нарушения законодательства в сфере ценообразования к ответственности привлечены 2 производителя товаров, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Комитета государственного контроля.

Комитет госконтроля Минской области во время мониторингов организаций торговли изучил соблюдение поставщиками и производителями требований законодательства в сфере ценообразования. Были выявлены нарушения, связанные с превышением предельно допустимых отпускных цен на социально значимые товары. За сентябрь - октябрь 2021 года они установлены по 4 производителям продовольственных товаров. С начала года к ответственности привлечены 2 юридических лица, которые должны уплатить Br529 тыс. штрафа.

В 2021 году различные нарушения выявлены в 203 торговых объектах региона, в 66 из них зафиксировано несоблюдение порядка формирования цен. Например, в павильоне частного предприятия Пуховичского района с превышением предельных торговых надбавок реализовывали картофель (на 24,3%), капусту (24%), морковь (37%), свеклу (13%), сахар (10%), а в торговом павильоне индивидуального предпринимателя в Клецком районе аналогично продавали мясные и колбасные изделия (превышение составило от 5% до 117%).

Как отметили в контрольном ведомстве, во всех выявленных случаях нарушения оперативно устранены.-0-