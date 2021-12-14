В Минской области будут работать 230 елочных базаров

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области организуют 230 торговых точек по реализации новогодних деревьев. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал ведущий инженер Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения Владимир Гриневич.

"Елочные базары в столичном регионе начнут работать 20 декабря. Всего будет организовано 230 торговых точек по реализации новогодних деревьев, в том числе 65 в районных центрах и городских поселках. В этом году лесхозы объединения планируют реализовать 40 тыс. новогодних деревьев и 1 тыс. в кадках, а также около 2 тыс. букетов. В прошлом году было продано 34 тыс. елей и сосен", - рассказал Владимир Гриневич.

Средняя стоимость одного новогоднего дерева высотой до 1 м со склада лесничества без НДС составит Br10,05, а на елочных базарах в населенных пунктах с НДС - Br13,55. Ели и сосны от 4,01 м до 5 м в лесничествах обойдутся покупателям в около Br92, а при покупке дерева высотой от 3,01 м до 4 м на елочных базарах стоит быть готовым отдать за них около Br53.

Приобрести новогоднюю ель до 1 м в кадках на елочных базарах в населенных пунктах можно будет за Br31,06, размером от 1,01 м до 2 м - за Br51,09, а от 2,01 м до 3 м - за Br41,80. Цена на новогодние букеты начинается от Br5,65.

В лесничествах Минской области с 20 декабря также усилят рейдовую работу, направленную на пресечение незаконных рубок елей и сосен.-0-