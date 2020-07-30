Дипломатия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 30 июля 2020
Минск Переменная облачность +16°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
21:19 В Беларуси большинство выбирает курс стабильности - Повный Общество
21:13 Супруга президента Бразилии заразилась коронавирусом В мире
20:58 В ООН отметили резкий рост числа украинцев, ставших жертвами торговли людьми В мире
20:54 Автопарк для пассажироперевозок в Гомельской области планируют обновлять за счет электробусов Регионы
20:44 В Минской области число ИП за полгода увеличилось почти на 3 тыс. Регионы
20:19 Южная Америка сохраняет статус эпицентра передачи коронавируса - ВОЗ В мире
20:15 В Минске общественный транспорт временно не будет останавливаться у Дворца спорта 1 августа Регионы
20:05 В Столбцовском районе чествовали комбайнера, который участвует в уборочной в 55-й раз Регионы
19:41 В Испании пожар уничтожил около 1 тыс. га леса В мире
19:31 МВД просит белорусов своевременно сообщать о подозрительных лицах и предметах Общество
19:15 Предоставление блока NOTAM исключено из перечня услуг ценового госрегулирования Экономика
19:09 Никола Антич стал автором лучшего гола 19-го тура футбольного чемпионата Беларуси Спорт
19:01 Первый молодежный экипаж-тысячник появился в Могилевской области Регионы
18:42 Непал начал выдавать разрешения на восхождение на Эверест В мире
18:30 Линию биоразлагаемой упаковки запустили на "Бабушкиной крынке" в Могилеве Регионы
18:18 Тринадцать педагогов стали первыми выпускниками курсов китайского языка в БГУ Общество
18:18 В Мядельском районе нашли пропавшего мальчика Происшествия
17:57 Второй день чемпионата Беларуси по гребле на байдарках и каноэ завершили заезды на 1000 м Спорт
17:53 Хоккеисты "Юности" обыграли "Лиду" в первом матче турнира памяти Александра Дубко Спорт
17:38 БУТБ и Миорский металлопрокатный завод планируют совместно развивать экспорт белой жести Экономика
17:35 "Белоруснефть-Особино" намерено расширить экспорт в Азию Регионы
17:30 Пять медалей завоевали белорусские школьники на Менделеевской олимпиаде по химии Общество
17:29 В нашей стране многое делается для юношеского спорта - Арямнов Регионы
17:25 Ефремову продлили срок домашнего ареста до 22 января 2021 года В мире
17:15 Пассажиры БЖД активно используют возможности электронной регистрации Общество
17:15 Благодарность Президента Беларуси объявлена Ипатову и Чуприс Президент
17:13 ВВП США сократился на рекордные 32,9% в II квартале В мире
17:06 NASA отправила в космос новый марсоход Технологии
17:03 Более 500 медиков Гродненской области наградили за борьбу с коронавирусом Регионы
16:52 Поддержать участников конкурса "Право на детство" можно будет онлайн с 1 августа Общество
Все новости
Все новости
Регионы
30 июля 2020, 20:44

В Минской области число ИП за полгода увеличилось почти на 3 тыс.

Фото из архива
Фото из архива

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столичном регионе за полгода количество ИП увеличилось почти на 3 тыс., или более чем на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в ИМНС по Минской области.

Так, по данным на 1 июля в налоговых органах Минской области на учете состояли более 43 тыс. индивидуальных предпринимателей. По сравнению с данными на 1 июля 2019 года их численность увеличилась почти на 3 тыс., или на 7,4%.

За январь-июнь текущего года такими плательщиками внесено в бюджет свыше Br46 млн налогов и других платежей. Это на Br4,4 млн, или на 2,9%, больше, чем за аналогичный период 2019 года в сопоставимых ценах.

Удельный вес поступлений от индивидуальных предпринимателей составил 2,8%.

Более половины ИП региона (около 72%) применяют упрощенную систему налогообложения. Доля уплаченных ими платежей в бюджет составляет почти 67% поступлений от данной категории плательщиков.

Плательщиками единого налога являются порядка 23% от общего количества, их доля платежей - около 16%.

Общий порядок налогообложения используют примерно 5% предпринимателей, удельный вес их поступлений составляет 17,5%.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
бизнес Министерство по налогам и сборам Минская область предприниматели статистика
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Автопарк для пассажироперевозок в Гомельской области планируют обновлять за счет электробусов
Фото из архива В Минске общественный транспорт временно не будет останавливаться у Дворца спорта 1 августа
Геннадий Цвирко В Столбцовском районе чествовали комбайнера, который участвует в уборочной в 55-й раз
Фото из архива Первый молодежный экипаж-тысячник появился в Могилевской области
Линию биоразлагаемой упаковки запустили на "Бабушкиной крынке" в Могилеве
"Белоруснефть-Особино" намерено расширить экспорт в Азию
Главное
Во время совещания Лукашенко собрал срочное совещание с членами Совбеза по ситуации с задержанием боевиков иностранной ЧВК
В Беларуси выздоровели и выписаны 61 765 пациентов с COVID-19
Белорусские аграрии намолотили более 2,1 млн т зерна
Каждый модернизируемый объект в ОАО "Нафтан" приносит экономический эффект - Рыбаков
Топ-новости
Лукашенко обсудил по телефону с Вучичем перспективы белорусско-сербских отношений
Нацбанк констатирует отсутствие дисбалансов в макроэкономической политике
Белорусские пограничники усилили оперативное прикрытие границы
Летние условия на готовые квартиры в "Парке Челюскинцев"! Кредит от 3,74% и рассрочка на 100 месяцев!
МВД просит белорусов своевременно сообщать о подозрительных лицах и предметах
Госкомвоенпром опроверг фейк о поставках Беларусью боеприпасов в США
Пять медалей завоевали белорусские школьники на Менделеевской олимпиаде по химии
Август начнется неустойчивой погодой с дождями
Равков проинформировал кандидатов в президенты об угрозах безопасности людей на агитационных пикетах
Пассажиры БЖД активно используют возможности электронной регистрации
Более 500 медиков Гродненской области наградили за борьбу с коронавирусом
В Минске общественный транспорт временно не будет останавливаться у Дворца спорта 1 августа
В Логойске открыли пожарное депо
Командный ЧМ по спортивной ходьбе в Минске перенесен на 2022 год
В Мядельском районе нашли пропавшего мальчика
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Подготовка и проведение выборов Президента Беларуси Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.