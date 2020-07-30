В Минской области число ИП за полгода увеличилось почти на 3 тыс.

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столичном регионе за полгода количество ИП увеличилось почти на 3 тыс., или более чем на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в ИМНС по Минской области.

Так, по данным на 1 июля в налоговых органах Минской области на учете состояли более 43 тыс. индивидуальных предпринимателей. По сравнению с данными на 1 июля 2019 года их численность увеличилась почти на 3 тыс., или на 7,4%.

За январь-июнь текущего года такими плательщиками внесено в бюджет свыше Br46 млн налогов и других платежей. Это на Br4,4 млн, или на 2,9%, больше, чем за аналогичный период 2019 года в сопоставимых ценах.

Удельный вес поступлений от индивидуальных предпринимателей составил 2,8%.

Более половины ИП региона (около 72%) применяют упрощенную систему налогообложения. Доля уплаченных ими платежей в бюджет составляет почти 67% поступлений от данной категории плательщиков.

Плательщиками единого налога являются порядка 23% от общего количества, их доля платежей - около 16%.

Общий порядок налогообложения используют примерно 5% предпринимателей, удельный вес их поступлений составляет 17,5%.-0-