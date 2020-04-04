В Минской области число заболевших и пролеченных в стационаре уменьшилось - Турчин

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ежедневно утром и вечером руководство и специалисты сферы здравоохранения Минской области анализируют уровень заболеваемости в регионе, сообщили БЕЛТА в Миноблисполкоме.

По словам председателя Миноблисполкома Александра Турчина, ситуацию в регионе отслеживают по каждому человеку. Такая же работа будет продолжена в дальнейшем. "Сравнив показатели заболеваемости пневмонией за первый квартал этого года с этим же периодом прошлого года, мы пришли к выводу, что количество заболевших и пролеченных в стационаре уменьшилось. Такая же динамика наблюдается и с уровнем смертности. Надеюсь, что эта тенденция сохранится", - отметил глава области.

Мониторинг заболеваемости в регионе будет продолжен, сказал Александр Турчин.-0-