Минская область принимает молодежный марафон "75"

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежный марафон "75", посвященный 75-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Победе советского народа в Великой Отечественной войне, сегодня принимала Минская область, сообщили БЕЛТА в Минском областном комитете БРСМ.

Первой остановкой марафона стал Молодечно. Следующими пунктами маршрута в столичном регионе будут Жодино (17 июня) и мемориальный комплекс "Курган Славы" в Смолевичском районе (19 июня).

В местах остановок марафона можно будет познакомиться с передвижной мобильной экспозицией "Освобождение Беларуси". Мобильный музей, размещенный на 14-метровом полуприцепе с экспозиционной площадью 30 кв.м, отражает долгий и нелегкий путь воинов Красной Армии и белорусских партизан к освобождению республики.

Программа мероприятия предусматривает и проведение open air "Цветы Великой победы", возложение "Гирлянды памяти", работу фотозон и интерактивных площадок в городах.

Во время марафона активисты БРСМ собирают информацию о боевых подвигах уроженцев своих регионов для создания региональных "полотен освобождения". Затем данные обобщат и создадут единое республиканское полотнище "Беларусь помнит!". Планируется, что оно будет размером 6х12 м в виде белорусского флага. На нем разместятся вышитые имена Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы, участников Великой Отечественной войны из Беларуси. Полотнище презентуютв Минске на торжественном шествии 3 июля, а затем передадут в музей истории Великой Отечественной войны на сохранение и экспонирование.

Марафон БРСМ проводит вместе с Федерацией профсоюзов и Белорусским государственным музеем истории Великой Отечественной войны. Это часть республиканского патриотического проекта "Цветы Великой Победы".-0-