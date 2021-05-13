В Минской области для отдыха у воды оборудуют 103 пляжа

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области для отдыха у воды будут оборудованы 103 пляжа, сообщил во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА ведущий специалист Минской областной организации ОСВОД Михаил Фролов.

"В этом году решениями местных исполнительных органов определено 103 места, где люди могут отдыхать и купаться. На сегодняшний день обследовано дно акваторий 93 мест и работа это продолжается. Небольшая задержка в этом году из-за того, что не все водоемы вошли в свое русло и вода кое-где еще стоит. Поэтому мы ждем, когда вода немного уйдет, тогда обследование этих водоемов проведем и будем готовы к купальному сезону", - рассказал Михаил Фролов.

По его словам, в регионе имеется 7 спасательных станций, 29 спасательных постов, 16 из них круглогодичные, 13 - сезонные. "Укомплектованы личным составом, снаряжением и готовы нести службу в купальный сезон. В целях профилактической работы в Минской области направлены письма в районные исполнительные комитеты о проведении в мае недели безопасности. В преддверии детских школьных каникул запланировано участие активистов и работников ОСВОД в родительских собраниях. В соответствии с решением облисполкома взяты под контроль детские оздоровительные лагеря на летний период", - отметил ведущий специалист.

Михаил Фролов подчеркнул, в прошлом году утоплений в специально оборудованных для купания местах допущено не было. "В основном люди гибнут в необорудованных местах. Остается болезненным вопрос о купании в состоянии алкогольного опьянения - это 60-70% погибших ", - добавил он.-0-