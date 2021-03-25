25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области дружинники помогают ГАИ обеспечивать безопасность на дорогах. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

"Дружинники помогают Госавтоинспекции обеспечивать безопасность на дорогах, принимая участие в акциях и рейдовых мероприятиях, а также выходят на дежурства по предупреждению правонарушений. В каждом районе Минской области действуют добровольные дружины по обеспечению дорожной безопасности. Профилактические беседы дружинников и инспекторов ДПС со всеми участниками дорожного движения практически ежедневно проводятся на дорогах областных центров", - рассказали в ГАИ.

Очередные рейды по выявлению нарушений ПДД пешеходами и водителями транспортных средств за последнюю неделю прошли на территории Вилейского, Дзержинского, Клецкого, Крупского, Копыльского, Несвижского, Логойского, Любанского и Пуховичского районов.

Во время рейдов сотрудники ГАИ совместно с дружинниками особое внимание обращали на переход проезжей части пешеходами, на обозначение их световозвращающими элементами и на то, как водители соблюдают правила при проезде пешеходных переходов. В случае отсутствия световозвращающих элементов у пеших участников дорожного движения в темное время суток, дружинники вручали им фликер. А в преддверии единого дня безопасности дорожного движения под девизом "Ремень пристегни - жизнь сбереги", автоинспекторы и дружинники беседовали с водителями по обязательному пристегиванию ремнями безопасности и использованию детских удерживающих устройств, напоминая об ответственности за данные правонарушения.-0-