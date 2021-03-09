В Минской области форум педагогов дошкольного образования пройдет в онлайн-формате

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Второй форум педагогов дошкольного образования Минской области "Ориентиры детства" пройдет с 10 по 12 марта в онлайн-формате, сообщили БЕЛТА в главном управлении по образованию Миноблисполкома.

Современные подходы к организации познавательной деятельности детей в дошкольных учреждениях станут на онлайн-конференциях основной темой для обсуждения. Поднимать и обсуждать вопросы развития воспитанников в режиме реального времени будут представители Министерства образования, главного управления по образованию Минского облисполкома, Минского областного института развития образования, руководители и специалисты дошкольного образования.

Для участников форума на мероприятии также организуют виртуальную выставку, где педагоги смогут познакомиться с опытом работы коллег по организации познавательной деятельности детей, а онлайн-мастерская предоставит специалистам возможность побывать на мастер-классах лучших педагогов региона и посмотреть видеолекции о современных формах работы с детьми. В завершении форума пройдет онлайн-анкетирование, которое позволит его участникам оставить отзывы о содержании представленных материалов и дать оценку работе коллег.-0-