В Минской области и столице время на восстановление электроснабжения сокращено почти в 2 раза

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области и столице благодаря цифровизации энергообъектов удалось почти в 2 раза сократить время на восстановление электроснабжения за последние 9 лет. Об этом БЕЛТА сообщили в секторе идеологической работы и общественных связей РУП "Минскэнерго".

К примеру, если по итогам 2011 года среднее время восстановления электроснабжения, нарушенного из-за аварий или природных явлений, составляло 2 часа 6 мин, то в первом квартале 2020 года - 1 час 10 мин.

Это стало возможным благодаря введению в эксплуатацию оперативно-информационного комплекса системы диспетчерского управления "СК-2007" центральной диспетчерской службы РУП "Минскэнерго". Система повысила достоверность информации, поступающей в диспетчерские службы, а также точность обнаружения повреждения. В том числе помогло и внедрение телеуправления коммутационными аппаратами непосредственно с диспетчерских пунктов.

Также с недавних пор в аппарате управления РУП "Минскэнерго" и 13 филиалах внедрена корпоративная информационная учетная система "1С: Предприятие 8". С ее помощью удалось частично уйти от бумажного документооборота.

Завершена и автоматизация распределительных сетей 0,4-10 кВ филиала "Борисовские электрические сети". Здесь установили технику, которая позволяет управлять технологическими процессами без непосредственного участия человека. Это снижает время поиска повреждений в электрических сетях и восстановления электроснабжения потребителей. К слову, также в районе был реализован проект "Автоматизация Борисовского сельского РЭС".

В РУП "Минскэнерго" создана и единая геоинформационная система (ГИС) спутникового мониторинга транспорта на базе программного обеспечения "Азимут-2". Наибольший экономический эффект от ее внедрения был достигнут благодаря созданию ГИС на базе собственных серверов с дополнительным оснащением транспорта расходомерами топлива и датчиками уровня топлива. Это позволило снизить затраты на оплату услуг сторонних организаций по мониторингу автотранспорта и расходы светлых нефтепродуктов на единицу автотранспорта. Кроме того, теперь координация работы бригад и спецтехники возможна без использования интернета.

Как отметили в "Минскэнерго", цифровизация продолжается. В первую очередь она нацелена на повышение надежности снабжения потребителей электрической и тепловой энергией, автоматизацию учета электропотребления бытовыми абонентами, оптимизацию технологических процессов управления энергосистемой.-0-