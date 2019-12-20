В Минской области к концу года планируют достроить почти 470 социальных квартир

20 декабря, Молодечно /Корр. БЕЛТА/. Почти 470 социальных квартир планируют достроить в Минской области до конца текущего года. Об этом заявил заместитель председателя Миноблисполкома Иван Маркевич сегодня на открытии социального дома в Молодечно, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Минской области большое внимание уделяется улучшению жилищных условий граждан. До конца года в области запланировано построить 468 социальных квартир для тех, кому необходима государственная поддержка. За январь - сентябрь уже введено в эксплуатацию 348 таких квартир", - сказал Иван Маркевич.

Социальный дом в Молодечно был возведен за 13 месяцев (с июля 2018 года по июль 2019-го). В нем 33 однокомнатные и 27 двухкомнатных квартир общей площадью более 3 тыс. кв.м. В строительство было вложено Br3,9 млн.

Жилье предоставили гражданам, у которых есть внеочередное право на помещения социального пользования. Однокомнатные квартиры выделили детям-сиротам и достигшим 23 лет детям, оставшимся без попечения родителей, а также неработающим или малообеспеченным людям с инвалидностью. Двухкомнатные квартиры получили малообеспеченные многодетные семьи и семьи, воспитывающие детей-инвалидов.

Всего в Молодечненском районе на очереди на социальное жилье состоят 700 семей, отметил председатель Молодечненского райисполкома Юрий Горлов. Кроме того, в районе проживают 1,5 тыс. многодетных семей, из них 750 состоят на очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий. С вводом этого дома квартиры получила часть нуждающихся в соцжилье, до конца года квадратными метрами обеспечат более 140 многодетных семей. В будущем эта работа будет продолжена. "В следующем году мы займемся проектно-сметной документацией, чтобы в 2020 году начать строительство и в 2021-м ввести в эксплуатацию еще один социальный дом. Кроме того, в следующем году обеспечим жильем 750 многодетных семей, которые стоят на очереди. Всего в районе 12,2 тыс. человек, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Эта очередь также будет двигаться", - заключил он.-0-