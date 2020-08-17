В Минской области к новому учебному году отремонтировали более 400 школ и детских садов

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столичном регионе к началу учебного года отремонтировали более 400 учреждений образования, сообщили БЕЛТА в Миноблисполкоме.

Также до конца года по проекту Международного банка реконструкции и развития "Модернизация системы образования Беларуси" планируется завершить ремонт учреждений образования в Вилейском, Воложинском, Клецком и Копыльском районах.

Кроме того, чтобы подвозить детей к месту учебы, было закуплено 40 школьных автобусов.

Также к открытию готовятся 12 новых учреждений образования: четыре детских сада (в Боровлянах, Ратомке, Копище и Колодищах) уже введены в эксплуатацию, еще семь (в Червене, Ивенце, Смолевичах, Мачулищах, Михановичах, Сеннице и Хатежино) будут построены до конца года. 1 сентября примет учащихся новая школа в Копище на 1020 детей.-0-