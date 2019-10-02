В Минской области к середине октября устранят недостатки в работе службы "115.бел"

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. К концу октября в Минской области устранят недостатки в работе службы "115.бел". Об этом журналистам сообщил генеральный директор ГО "Жилищно-коммунальное хозяйство Минской области" Василий Шашок сегодня перед приемом граждан в Миноблисполкоме, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Жалобы на качество работы службы "115.бел" были озвучены на прямой телефонной линии председателя Миноблисполкома Анатолия Исаченко 28 сентября. Жительница Жодино сказала, что не может дозвониться операторам в экстренной ситуации в течение нескольких часов, а женщина из Смиловичей была недовольна качеством работы с заявками. По словам губернатора, работа службы вызывает нарекания и в других населенных пунктах области. Это связано с нехваткой операторов и другими вопросами, которые обещали устранить в кратчайшие сроки.

Василий Шашок пояснил, что служба "115.бел" начала работать в регионе с прошлого года, сначала были созданы контакт-центры в каждом отдельном районе, но это вызывало ряд неудобств. Было принято решение создать единую областную службу. Переключение районных на единую службу начали в июле, старались завершить работы к отопительному сезону. С начала сентября уже работали в новом формате, но столкнулись с проблемой. При формировании областной службы учитывали данные, которые предоставили поставщики коммунальных услуг. У кого-то был журнальный метод учета, кто-то вообще учет не вел. ЖКХ области набирало операторов с запасом в 20-25%, однако и этого оказалось недостаточно.

"Когда мы подвели статистику первого месяца работы в объединенном режиме, обнаружили, что число заявок выросло в три раза, а в пиковые часы по некоторым регионам - в 10-15 раз. Мы не были готовы к такому серьезному искажению информации. Поэтому получился сбой в работе системы, людям пришлось долго ждать очереди на оставление заявок, у них не хватало терпения, многие не дозванивались. Сегодня мы эту ситуацию выравниваем. Обучили новых операторов, думаю, где-то к середине октября служба "115.бел" начнет стабильно работать", - сказал он. Новая система исключит потерю заявки. Если человек дозвонился, то его обращение будет зафиксировано и заявку не закроют, пока не отработают.

"Приносим извинения за те неудобства, которые сложились во время переключения службы. Обещаем привести в порядок и повысить качество приема и обработки заявок", - заключил Василий Шашок.-0-