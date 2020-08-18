В Минской области к севу озимых зерновых приступят 1 сентября

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аграрии столичного региона приступят к севу озимых зерновых 1 сентября, сообщили БЕЛТА в Миноблисполкоме.

Под озимые зерновые культуры пойдут более 350 тыс. га площадей, еще около 100 тыс. га отведено под озимый рапс.

К севу крестоцветной культуры приступили еще 10 августа. По данным на 18 августа, засеяно 27 тыс. га.

Фосфорное и калийное удобрение под рапс уже заготовили. Сейчас ведется планомерное накопление удобрений под зерновые.-0-