8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области на аукционы выставлены 75 объектов недвижимости государственной и коммунальной собственности. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в комитете государственного имущества Миноблисполкома.

"На данный момент комитет организовал аукционы по продаже 75 объектов недвижимости в Минской области, среди которых в коммунальной собственности находятся 65 зданий, а в собственности Республики Беларусь - оставшиеся 10 объектов", - рассказали в "Минскоблимуществе".

Также планируются аукционы по продаже еще 25 объектов недвижимости в коммунальной собственности.

Как отметили в комитете, на ближайшее время назначены несколько аукционов. 14 апреля будет организована продажа неиспользуемых домов культуры и детских садов в Логойском районе. Их начальная цена снижена на 80%. Покупатель может использовать объекты по производственному назначению, для торговли, как складские помещения. Один из аукционов пройдет 6 мая, где с начальной ценой продажи, равной одной базовой величине, выставят дома культуры, библиотеки и школы в Пуховичском районе.

На проведенных с начала года по 7 апреля аукционах в Минской области проданы 18 объектов недвижимости государственной собственности на общую сумму Br723 613,54. Примечательно, что по сравнению с указанным периодом прошлого года объектов коммунальной собственности продано в 2,5 раза больше. В ряде случаев в результате аукционных торгов начальная стоимость продажи имущества увеличивалась многократно. Например, цена здания военизированной охраны в Столбцах составляла Br58, а после возросла почти в 700 раз.-0-