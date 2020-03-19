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19 марта 2020, 15:26

В Минской области на одного безработного приходится почти 10 вакансий

Фото из архива
Фото из архива
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Безработных бобруйчан приглашают на обучение востребованным профессиям
Мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 10-12 марта

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области на одного безработного в среднем приходится 9,8 вакансии. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Миноблисполкоме.

В январе-феврале за содействием в трудоустройстве обратились 2333 человек, из них 1396 безработных. Для сравнения, за аналогичный период 2019 года их было 3470 и 2305 соответственно. На работу в январе-феврале устроились 2234 человека, из них 1238 безработных.

Банк вакансий сегодня насчитывает свыше 13 тыс. предложений, в том числе более 9 тыс. по рабочим профессиям. Уровень безработицы составляет 0,2% к численности экономически активного населения.

Минская область также занимает лидирующие позиции по уровню заработной платы среди регионов. По итогам января в среднем здесь получали Br1109,4 (темп роста к январю 2019 года - 107,1%).

В разрезе видов экономической деятельности столичный регион стал первым в стране по зарплате в растениеводстве и животноводстве, охоте и предоставлении услуг в этих областях. Работники этих сфер в январе получили Br851,4 (для сравнения, в среднем по стране - Br770,4). Также в регионе самые высокие средние зарплаты в стране в сфере промышленности - Br1333,4 (Br1148,2), строительства - Br1244,9 (Br1203,6), оптовой и розничной торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов - Br1085 (Br1045,9) и в бюджетной сфере - Br880,2 (Br895,9).-0-

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