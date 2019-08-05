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В Минской области на торги со стартовой ценой в одну базовую выставлено 19 объектов недвижимости

Регионы 05.08.2019 | 10:02

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столичном регионе предлагается для покупки на торгах по минимальной начальной цене в одну базовую величину 19 объектов недвижимости коммунальной собственности. Об этом сообщили БЕЛТА в Государственном комитете по имуществу.

Эти объекты расположены в Воложинском (1), Молодечненском (1), Пуховичском (2), Стародорожском (2), Узденском (2), Любанском (3), Слуцком (4) и Копыльском (4) районах. "Основная цель продажи по льготной цене - возможность открыть свое дело с минимальными затратами на покупку недвижимости и направить основные средства в развитие бизнеса", - отмечают в ведомстве.

При этом в комитете обращают внимание, что продажа на торгах с начальной ценой в одну базовую величину имеет свои особенности. В частности, основным условием является осуществление предпринимательской деятельности с использованием приобретенных объектов и (или) построенных новых объектов. При этом покупатель имеет право снести купленные объекты, которые не могут использоваться им для осуществления предпринимательской деятельности. Также он может построить новый объект для развития бизнеса.

Если на объекте необходимо провести реконструкцию, то в договоре купли-продажи устанавливаются конкретные сроки ее проведения. До выполнения этих условий покупатель не может осуществлять сделки с данным имуществом.

Максимально возможные направления использования земельного участка, а значит и объекта определяются местным исполнительным комитетом. Конкретный же вид деятельности определяет сам покупатель из этих направлений.

Уже сейчас можно подать документы в комитет "Минскоблимущество" для приобретения трех объектов, расположенных в Воложинском и Копыльском районах, аукционные торги по которым назначены на 15 августа.-0-

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Теги
госимущество, Минская область, торги
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