В Минской области на трассе Р1 установили светофор повышенной видимости

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На территории Минской области установлен новый светофорный объект повышенной видимости. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Минского облисполкома.

"На 17-м км трассы Р1 Минск - Дзержинск (территория Минского района) на пешеходном переходе установлен новый светофорный объект, в котором даже выносные стойки подсвечиваются светодиодами и дублируют цвет сигнала светофора. Данное инженерное решение принято в целях повышения информативности светофорного регулирования, так как при движении по трассе вне населенного пункта редко встречаются регулируемые пешеходные переходы", - рассказали в ГАИ.

На этом участке дороги ранее были зарегистрированы случаи, когда водители не обращали внимание на запрещающий сигнал светофора и совершали наезд на пешеходов.

Госавтоинспекция Минской области продолжит внедрять подобные инженерные новшества в местах концентрации ДТП и на потенциально опасных пешеходных переходах со светофорным регулированием.-0-