В Минской области на время реконструкции моста через Плису меняется движение пригородных автобусов

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25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столичном регионе с 2 июля на время реконструкции моста через реку Плиса изменится движение пригородных автобусов, сообщили БЕЛТА в ГП "Минсктранс".
Так, по маршрутам пригородных автобусов №395, 395А, 395Б, 395В, 395У "Минск - Смолевичи", №410, 410Д "Минск - Сутоки", №447Э, 447УЭ "Минск - Смолевичи" отменяется выполнение остановки "Дом Быта".
Взамен транспорт будет останавливаться в пункте "Банк" для пригородных маршрутов №395, 395А, 395Б, 395В, 395У, 410, 410Д при движении в обоих направлениях.-0-