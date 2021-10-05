В Минской области наградили лучших оперативников уголовного розыска

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники уголовного розыска отмечают профессиональный праздник. Лучших оперативников поздравил начальник УВД Миноблисполкома генерал-майор милиции Александр Астрейко. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД.

"В День уголовного розыска мы отмечаем лучших сотрудников службы, которые добились высоких результатов в служебной деятельности, - подчеркнул Александр Астрейко. - Результат их работы - снижение уровня преступности в области и высокая раскрываемость злодеяний. Сегодня сотрудник уголовного розыска - это профессионал, которому присущи такие качества, как мужество, доблесть и честь, обостренное чувство справедливости и непримиримость к врагам общественного спокойствия и правопорядка. Искренне желаю им уверенности в себе и только успешных расследований преступлений".

За высокие показатели в служебной деятельности, проявленную профессиональную инициативу и значительный вклад в развитие милиции Минской области ряду офицеров управления уголовного розыска были вручены юбилейные медали "80 лет Минской областной милиции".

Медалью "Офицерской жене" награждена Инна Юрель, супруга старшего оперуполномоченного по ОВД УУР УВД Андрея Юреля.

Знаком Почета ветеранской организации МВД награжден присутствовавший на мероприятии бывший начальник управления уголовного розыска УВД Виктор Лазебник. Почти тридцать лет он посвятил службе в уголовном розыске, пройдя путь от простого опера до заместителя начальника управления уголовного розыска МВД БССР. Совсем недавно он закончил работу над книгой "Виктор Лазебник: три войны генерала милиции", которая вышла в серии "Асобы" издательства "Адукацыя і выхаванне". Один из первых экземпляров книги автор подарил УВД.-0-

Фото УВД Миноблисполкома