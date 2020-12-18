В Минской области не планируют проводить рождественские и новогодние ярмарки

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области в связи с эпидемиологической обстановкой не планируют проводить рождественские и новогодние ярмарки в районных центрах. Об этом корреспонденту БЕЛТА сказала начальник отдела организации торговли и общественного питания Миноблисполкома Елена Чеботарь.

"Предпраздничная уличная торговля в городах области в этом году не развернется. Решили обойтись без новогодних и рождественских ярмарок, чтобы обезопасить население от заражения коронавирусной инфекцией. Реализовывать праздничные товары продовольственного и непродовольственного сегмента будут в государственных торговых объектах, а также в крупных формах частной собственности", - сказала Елена Чеботарь.

По словам начальника главного управления торговли и услуг Миноблисполкома Татьяны Шевцовой, каждый район вправе решать самостоятельно, организовывать ему предпраздничную уличную торговлю или обойтись реализацией товаров в местных торговых объектах.

"Регулярный ярмарочный рынок организовывать не будем, но жителей города порадуем праздничными мероприятиями, которые проведем с соблюдением всех противоэпидемиологических мер. С 24 декабря в городе стартует цикл новогодних активностей, пройдут концерты и конкурсы. Возле елки разместим объекты общепита с горячим чаем, глинтвейном, блинами и шашлыками", - рассказала начальник управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Солигорского райисполкома Татьяна Кирбай.

Как сообщили в районных исполнительных комитетах Борисова, Молодечно и Жодино, в этих городах ярмарки проводить не планируют.-0-