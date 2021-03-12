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12 марта 2021, 14:25

В Минской области нет ни одной организации с уровнем зарплаты менее Br500 - Красовская

Фото из архива
Фото из архива

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области по итогам 2020 года нет ни одной организации с уровнем заработной платы менее Br500. Об этом сегодня рассказала председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома Тамара Красовская на его итоговой коллегии, передает корреспондент БЕЛТА.

"Весь прошедший год в Минской области наблюдалась положительная динамика роста заработной платы. Если в январе 2020 года в регионе насчитывалось 23 организации, которые выплачивали сотрудникам менее Br500, то начиная с первого полугодия и до сегодняшнего дня таких организаций нет", - рассказала Тамара Красовская.

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций региона в прошлом году составила Br1240 при росте в 12,8% по сравнению с 2019 годом, а реальная увеличилась на 6,9%. Самая высокая зафиксирована в Смолевичском, Дзержинском, Минском, Солигорском районах, а самая низкая в Мядельском и Вилейском районах. "Наименьший уровень заработной платы сложился в регионах, где численность людей больше занята в сельскохозяйственной отрасли и в бюджетной сфере", - отметила председатель комитета.

Также на постоянном контроле комитета находится вопрос своевременности выплаты заработной платы в Минской области. В этом направлении тоже наблюдается положительная динамика. Если в 2016 году было допущено 1194 факта наличия просроченной задолженности по заработной плате, то постепенно их становилось все меньше - в 2020 году зафиксировано всего 44 случая. "В Березинском, Клецком, Копыльском, Логойском, Любанском, Мядельском, Несвижском, Столбцовском и Узденском районах не допускалась просроченная задолженность по заработной плате субъектами хозяйствования", - рассказала Тамара Красовская.

Обеспечение стабильного роста заработной платы и иных доходов населения остается приоритетной задачей комитета в 2021 году. Целевой ориентир по росту номинальной начисленной среднемесячной заработной платы в Минской области составит 107,3%.-0-

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