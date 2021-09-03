В Минской области оборудовано 46 торговых площадок у республиканских и магистральных автодорог

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области оборудовано 46 торговых площадок у республиканских и магистральных автомобильных дорог, сообщили БЕЛТА в УВД Минской области.

"Сегодня граждане активно собирают ягоды и грибы, а после продают их вблизи автомобильных дорог. Даже несмотря на достаточное количество мест для реализации сельскохозяйственной продукции на рынках и мини-рынках, а также специальные приспособленные площадки для торговли, прилегающие к автомобильным дорогам, неустановленная торговля все чаще встречается на обочинах автодорог Минской области. Продавцам важнее, увидят ли проезжающие автовладельцы и пассажиры их товар, и не задумываются о возможных последствиях", - отметили в ведомстве. В Минской области оборудовано 257 специальных площадок для торговли, из них 46 у республиканских и магистральных автомобильных дорог. С начала года 173 нарушителя привлечены к административной ответственности по ст.18.29 КоАП.

В МВД напомнили, что при покупке продуктов питания в неустановленных местах есть риск заразиться инфекционными заболеваниями или получить пищевое отравление. "Такие продукты не проходят необходимый контроль качества и накапливают вредные вещества в виде тяжелых металлов от отработавших газов транспорта. Покупателям, которые отдают предпочтение товарам неизвестного происхождения, нужно знать, что за их качество никто ответственности не несет. К тому же такой же товар можно купить на рынке дешевле", - добавили в УВД.

Кроме того, в соответствии со ст.18.29 КоАП создание помех для движения в результате загромождения автомобильной дороги или полосы отвода влечет наложение штрафа в размере от 2 до 5 БВ.

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"Для того, чтобы сделать покупку на трассе, водители зачастую нарушают требования ПДД. Они резко маневрируют, останавливают автомобили у обочин, не задумываясь о том, что такие маневры могут не просто помешать другим участникам дорожного движения, но и создать аварийную обстановку. Были случаи, что водителей или их пассажиров, перебегавших проезжую часть дороги к торговцам, сбивали другие автомобили", - подчеркнули в ведомстве.

Госавтоинспекция Минской области призывает всех участников дорожного движения к соблюдению ПДД, быть внимательными на дорогах и не создавать своими действиями помех для движения.-0-