18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области ограничили купание детей в одной из зон отдыха озера Нарочь, сообщила корреспонденту БЕЛТА врач-гигиенист ГУ "Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" Марина Широцкая.

По состоянию на 17 июля, ограничение купания детей установлены только на озере Нарочь - речь идет об акватории санатория "Спутник" Мядельского района. Сняты ограничения с пляжной зоны водоема в Любани, в Стародорожском районе с озера Скачальское и пруда в деревне Буденичи, пруда по ул. Московская в Старых Дорогах.

Купание детей и взрослых по-прежнему запрещено на озеро Материнском и на водоеме агрогородка Дукора в Пуховичском районе.

Всего было отобрано и исследовано свыше 1,7 тыс. проб воды из поверхностных водоемов, из них 57 проб не соответствовало установленным требованиям по микробиологическим показателям безопасности.

Также учреждения госсаннадзора Минской области оценили состояние всех зон рекреаций. На 46 зонах отдыха выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в части санитарного содержания территорий пляжей, а также состояния общественных туалетов, контейнерных площадок, стоянок для личного и общественного автотранспорта, кабинок для переодевания. Для устранения недостатков балансодержателям направлено 78 рекомендаций и предложений, в территориальные органы исполнительной власти выслано 62 информации о результатах надзора за зонами рекреации, в ведомства для принятия мер - 31.-0-