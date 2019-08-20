20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области определились два водителя-четырехтысячника, сообщили БЕЛТА в Миноблисполкоме.

Лучший результат показал работник УП "Агрокомбинат "Ждановичи" Минского района Дмитрий Богдан: он перевез свыше 4,5 тыс. т зерна. На втором месте - водитель ОАО "Заболотский" Любанского района Сергей Литошко: на его счету более 4 тыс. т. Замыкает тройку лидеров Александр Ворожун из УП "Агрокомбинат "Ждановичи" Минского района, который доставил чуть менее 4 тыс. т.

Всего по данным на 20 августа, в центральном регионе убрано более 95% площадей, намолочено около 1,6 млн т зерновых и зернобобовых культур при средней урожайности 34 ц/га.

По общему намолоту лидирует Слуцкий район: здесь собрали более 135 тыс. т. Планку в сотню тысяч тонн перешагнули Несвижский (131 тыс. т), Минский (128,5 тыс. т), Копыльский (123 тыс. т) районы.

Наибольшей урожайностью могут похвастаться Несвижский (59 ц/га), Дзержинский (50 ц/га), Клецкий (48 ц/га), Минский (47 ц/га), Молодечненский и Смолевичский (по 40 ц/га) районы. Среди хозяйств лучшие результаты демонстрирует ОАО "Гастелловское" Минского района (86 ц/га), ОАО "Новая жизнь" Несвижского района (82 ц/га), ОАО "Грицкевичи" Несвижского района (77 ц/га), СПК "Агрокомбинат "Снов" Несвижского района (77 ц/га), УП "Агрокомбинат "Дзержинский" Дзержинского района (74 ц/га).-0-