В Минской области определят мастеров летней рыбалки

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19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Региональное соревнование по лову рыбы летней поплавочной удочкой пройдет 28 августа на Краснослободском водохранилище в Копыльском районе. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в РГОО "Белорусское общество охотников и рыболовов"."Соревнования для любителей рыбалки начались с районных и межрайонных этапов. Граждане, занявшие на первых уровнях с первого по пятое место, допускаются к участию в региональном этапе. В мероприятии планирует принять участие около 50 человек", - рассказали в обществе.Зоны для рыбалки на Краснослободском водохранилище будут определяться жеребьевкой. На подготовку к соревнованиям организаторы дают один час, а на ловлю рыбы - три часа. Победителей определят в юниорском, взрослом и командном зачетах по общему весу рыбы. Лучшие участники будут награждены специальными дипломами и призами.-0-