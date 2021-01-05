В Минской области органы занятости трудоустроили более 17 тыс. человек в 2020 году

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области органы занятости за 2020 год трудоустроили 17 418 человек, из которых 7111 ранее числились безработными. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала начальник управления по занятости населения Миноблисполкома Людмила Палазник.

"Наша первоочередная задача - трудоустроить всех людей, которые к нам обращаются. Пандемия никак не повлияла на работу служб занятости, большинство компаний продолжало набирать персонал, поэтому устроиться на работу было возможно. Так, за прошедший год помогли определиться с трудовыми местами 17 418 жителям региона", - рассказала Людмила Палазник.

На профессиональное переобучение в 2020 году были направлены 762 безработных человека. Наиболее востребованными специальностями для переподготовки стали основы предпринимательской деятельности, оператор котельной, водитель погрузчика, повар, парикмахер и мастер по маникюру.

По состоянию на 1 января 2021 года на учете в органах занятости числились 1325 человек, в том числе 797 безработных. Из них - 466 мужчин и 331 женщина.-0-