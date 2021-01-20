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20 января 2021, 15:11

В Минской области особое внимание уделят переселению из ветхого и аварийного жилья

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20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья, ремонт квартир для сдачи в аренду, комплексная индивидуальная застройка - об этих акцентах в жилищном строительстве столичного региона рассказал председатель комитета по архитектуре и строительству Миноблисполкома Алексей Быков сегодня на пресс-конференции "Строительство объектов социального назначения в Минске и Минской области: реализованные планы и перспективные направления" в пресс-центре БЕЛТА.

"В текущем году наше главное направление - переселить граждан, которые проживают в ветхих и аварийных домах, в новое комфортабельное жилье. Это акцент 2021 года, - сказал Алексей Быков. - А потом уже внимание на социальное и арендное жилье".

К слову, арендное жилье в Минской области, в отличие от столицы, строится не только за счет средств, получаемых от арендной платы жильцов уже введенных домов. Вкладываются и средства областного бюджета.

Во время пресс-конференции
Во время пресс-конференции

Алексей Быков уточнил, что речь не полностью об арендных домах, а об отдельных квартирах в многоквартирных домах. "Кроме того, сейчас есть возможность направить средства от аренды на ремонт квартир, чтобы потом предоставлять их в аренду работникам социальной сферы. Думаю, это будет более востребовано", - добавил Алексей Быков.

Также в каждом райцентре подготовлены схемы для комплексной застройки с инженерной инфраструктурой - индивидуальные дома в них затем предлагаются для нуждающихся. "Это перспективное направление", - подчеркнул глава комитета по архитектуре и строительству.

В городах-спутниках Минска областные власти тоже строят дома и социальные объекты, поскольку видят, что привлечение столичных инвестиций оживляет регион, а значит, делает его привлекательным и для местных жителей.

Спрос на квартиры в городе-спутнике Смолевичи показал, что это направление улучшения жилищных условий для очередников из столицы является перспективным: заявок на три новых жилых дома в этом населенном пункте поступило в 6 раз больше, чем предлагалось квартир. "Сейчас основное внимание на Смолевичи. Есть план детальной планировки микрорайона, заказчиком выступает УКС Мингорисполкома. Там же предусматривается строительство школы и двух детских садов, - отметил Алексей Быков. - Второе направление, которое мы видим, - Руденск в Пуховичском районе, где реализуется крупный проект ЗАО "БНБК", он даст новые рабочие места". Именно Руденск, по его словам, предложен Минску в качестве следующей для освоения площадки в качестве города-спутника.-0-

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