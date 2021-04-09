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09 апреля 2021, 18:37

В Минской области от коронавируса привили более 15 тыс. человек

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9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области от коронавируса привили более 15 тыс. человек. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в главном управлении по здравоохранению Миноблисполкома.

"Вакцинировать население начали в январе, в настоящее время в Минской области привили более 15 тыс. человек, - рассказали в управлении. - В первую очередь прививали медицинских работников, сотрудников социальных учреждений с круглосуточным режимом пребывания, педагогов. Далее с марта стали вакцинировать граждан, имеющих высокий риск развития тяжелой формы заболевания - людей старше 60 лет, людей с хронической патологией. Затем уже подключили тех, кто имеет более высокий риск заражения в связи с профессиональной деятельностью - работников торговли, общественного питания, бытового и транспортного обслуживания".

Во всех центральных районных больницах организована вакцинация против COVID-19. Все желающие привиться могут записаться на эту процедуру в поликлинике. Приглашать население на вакцинацию будут согласно очереди по записям.

Сейчас в Минской области население прививают двумя вакцинами - "Спутник V" (Россия) и SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell) китайского производства.-0-

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