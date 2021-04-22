В Минской области отключение тепла в жилфонде начнется не раньше 26 апреля

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отключение тепла в жилищном фонде Минской области в связи с временными похолоданиями начнется не раньше 26 апреля. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал заместитель генерального директора по коммунальному хозяйству ГО "ЖКХ Минской области" Андрей Шульга.

Решение о начале завершения отопительного сезона принято 19 апреля. Право выбора даты отключения тепла предоставлено райисполкомам региона и Жодинскому горисполкому. "Отопление в общественных и административных зданиях, промышленных предприятиях на сегодняшний день отключили в Березинском, Борисовском, Вилейском, Копыльском, Логойском, Молодечненском, Мядельском, Узденском районах, - рассказал Андрей Шульга. - Отключения в жилищном фонде, детских дошкольных, школьных, лечебно-профилактических, медицинских учреждениях пока не производились, и начаться они в связи с временными похолоданиями должны не раньше 26 апреля".

Как отметил заместитель гендиректора, несмотря на неожиданно холодный зимний период, отопительный сезон в Минской области прошел довольно спокойно, все аварии устраняли оперативно. После отключения на всех очередях отопления наружные теплосети и внутренние инженерные системы начнут готовить к следующему сезону, в том числе - с учетом тех аварий, которые происходили этой зимой.-0-