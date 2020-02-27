В Минской области планируют повысить средний уровень зарплат за счет четкой специализации районов

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одна из главных задач по развитию Минской области на будущую пятилетку - повышение уровня заработной платы в районах за счет выбора специализации и отрасли, которую они будут развивать. Такая инициатива обсуждалась сегодня на заседании Миноблисполкома по итогам социально-экономического развития и исполнения бюджета Минской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель Миноблисполкома Александр Турчин отметил, что область традиционно достигла хороших показателей социально-экономического развития в 2019 году. В центральном регионе выполнены все ключевые показатели за прошлый год. Единственный недовыполненный дополнительный показатель - по количеству трудоустроенных граждан. Если же учитывать, что 2,5 тыс. человек в области перешли на самозанятость или занимаются ремесленничеством, то и этот показатель можно считать перевыполненным.

В столичном регионе в прошлом году выросла средняя заработная плата и составила Br1098. При этом в некоторых районах все еще остается актуальной проблема низких заработных плат. Так, 25 предприятий по итогам 2019 года имели среднюю зарплату менее Br500, в январе текущего года их количество снизилось до 23. На заседании была поставлена задача, чтобы к 1 апреля таких предприятий в области не было. В облисполкоме считают, что в районах необходимо найти перспективы их развития в зависимости от четко выбранной специализации. Например, в Мяделе, Воложине и Вилейке развивать туризм, в Копыле - лесное хозяйство, в Старых Дорогах и Любани - промышленность. Один из рычагов развития экономики - среднее и малое предпринимательство, на долю которого приходится практически 35% объемов производства Минской области. Особое внимание будет уделено в нынешнем году и в следующей пятилетке именно данному сектору.

В районах при развитии предприятий будут наращивать также экспорт товаров и услуг. За прошлый год темп роста экспорта товаров и услуг в Минской области составил 110% к 2018 году. Положительное сальдо по внешней торговле составляет около $1,5 млрд по предприятиям коммунальной формы собственности. При этом губернатор заметил, что решения по поставкам продукции на зарубежные рынки должны быть рациональными и взвешенными. "Мы продаем свои яблоки по Br1, а за Br2 завозим из Нидерландов. В результате для страны получается явный отрицательный эффект. Иногда в погоне за показателями не видим их экономического смысла. Порою проще и выгоднее будет продавать что-то внутри страны", - пояснил Александр Турчин.

По словам заместителя председателя Миноблисполкома Николая Рогащука, перспективу в развитии экспортных показателей в облисполкоме видят в сфере агропромышленного комплекса. Темп роста валовой продукции сельского хозяйства в 2019 году составил 106% к уровню 2018 года. "В текущем году стоит задача не сбавлять темпы. Отдельные задачи будут поставлены по "Миноблмясомолпрому". Если наша молочная продукция уже давно представлена в Китае, то по мясу есть некоторые недоработки. Уже переданы документы в белорусское посольство в Китае, поэтому в этом году планируем аккредитовать наши предприятия на поставки в данную страну", - поделился планами Николай Рогащук. Также Минская область будет представлена в этом году на выставке "Экспо-2020" в Дубае, где пройдут в том числе и дни Минской области. Облисполком нацеливает предприятия мясо-молочной отрасли на получение сертификатов "Халяль" для поставки продукции на арабский рынок.

При определении целей и задач по социально-экономическому развитию области на текущий год и будущую пятилетку Александр Турчин заметил, что достижение общих показателей не должно стать самоцелью руководителей предприятий и ведомств. "Считаю, что большое количество показателей - не совсем верный подход. Надеюсь, что на следующую пятилетку определим несколько ключевых параметров, за которые будет высокий спрос. При этом все будут понимать границы своей ответственности", - заявил председатель облисполкома.-0-