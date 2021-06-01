В Минской области почти 6% населения сделали первую прививку от COVID-19

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столичном регионе первая вакцина против коронавирусной инфекции из двух необходимых сделана более чем 83 тыс. жителей центрального региона, что составляет 5,8% от населения области. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

"Ситуацию с заболеваемостью коронавирусной инфекцией сейчас можно охарактеризовать как стабильную и управляемую, - отметили специалисты. - Сдерживанию эпидпроцесса способствует и вакцинация, которая успешно проводится на всей территории Минской области".

При этом уже привились 54,8% медицинских работников. А в Клецком, Копыльском, Крупском, Несвижском, Столбцовском и Червенском районах 70% и более работников в белых халатах сделали прививки от COVID-19.-0-