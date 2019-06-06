В Минской области попрощаются со школой более 7,6 тыс. выпускников

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свыше 7,6 тыс. выпускников Минской области попрощаются со школой 8-9 июня, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении по образованию Миноблисполкома.

В большинстве районов столичного региона выпускные вечера пройдут 8 июня - во взрослую жизнь шагнут около 6,2 тыс. парней и девушек. 9 июня праздники проведут в Молодечненском, Мядельском, Столбцовском районах, в Минском областном государственном лицее и Минском областном кадетском училище для более чем 1,4 тыс. человек.

Во время торжественной части выпускникам вручат аттестаты, лучших из них наградят за активное участие в жизни района, за достижения высоких результатов в конкурсах, олимпиадах, научно-практических конференциях и спортивных соревнованиях.

Традиционно пройдут районные выпускные балы. Например, в Минском районе на торжественном мероприятии подведут итоги районного конкурса "Выпускник года" и откроют памятную плиту "Выпуск-2019". Трогательным моментом праздника станет запуск в небо белых голубей как символа воплощения мечты. В Молодечненском районе запланировано шествие выпускников по главным улицам и площадям города, Смолевичское районное мероприятие посетят артисты эстрады, а для выпускников Дзержинского района подготовили праздник на центральной площади города.

Завершится выпускной вечер красочными раскатами салютных залпов.-0-