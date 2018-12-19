В Минской области повысят эффективность работы антикоррупционных комиссий в исполкомах

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области повысят эффективность работы комиссий по противодействию коррупции в исполнительных комитетах. Такое организационное решение принято по итогам внеочередного заседании Миноблисполкома, посвященного противодействию коррупции. В нем приняли участие глава Администрации Президента Наталья Кочанова, генеральный прокурор Александр Конюк, председатель КГБ Валерий Вакульчик, сообщили БЕЛТА в Генпрокуратуре.

Как отмечалось на заседании, работа комиссий по противодействию коррупции в исполнительных комитетах базового и областного уровней сведена к рассмотрению информации об уже допущенных нарушениях. В то время как конкретные шаги для устранения причин и условий коррупционных проявлений не предпринимаются. При принятии решений они не определяют ответственных за их исполнение лиц, контрольные сроки, что, безусловно, плохо отражается на эффективности их работы. К наиболее подверженным коррупции сферам относятся транспорт, сельское хозяйство, услуги, промышленность, строительство, образование, торговля и госуправление.

"По итогам заседания приняты организационные решения, цель которых - наладить работу антикоррупционных комиссий, кадровых и юридических служб, укрепить трудовую и исполнительскую дисциплину, исключить нецелевое и неэффективное расходование средств", - проинформировали в Генпрокуратуре.

Александр Конюк в своем выступлении указал на распространенность в регионе нарушений порядка организации и проведения закупок во всех сферах экономической деятельности, неэффективное и неэкономное расходование бюджетных средств. "Не хочу излишне драматизировать ситуацию - на фоне других государств региона Беларусь выглядит достойно, в том числе в сфере борьбы с коррупцией. Это отмечают и наши граждане, и зарубежные партнеры. Однако мы не можем позволить себе впустую тратить материальные ресурсы, и что еще хуже - терять доверие граждан", ‑ сказал он.

К негативным факторам развития региона, сопряженным с коррупционными рисками, участники совещания отнесли просроченную внешнюю дебиторскую задолженность предприятий в размере Br115 млн. С начала года к 1 октября она увеличилась почти на 17%. "Нередко приходится слышать жалобы руководителей на отсутствие подходящих кандидатур для назначения на руководящие должности. Нужно понимать, что готовых организаторов производства и прирожденных администраторов взять негде. Их нужно постепенно растить из молодых специалистов. Одна из главных задач любого руководителя - подготовить достойную смену", - ориентировал Александр Конюк, говоря о не всегда эффективной кадровой политике Минского облисполкома.

В связи с этим глава надзорного ведомства затронул и тему строительства многоквартирных жилых домов с превышением нормативных сроков для их возведения. Так, по данным генпрокурора, работы не завершены на семи объектах в Минском, Смолевичском, Солигорском и Червенском районах. В качестве основных причин он назвал неправильный выбор генерального подрядчика, когда реальная возможность выполнить согласуемый объем строительства остается без оценки, отсутствие достаточного финансирования со стороны заказчика, выделение земельного участка под застройку без учета инженерно-транспортной инфраструктуры, увеличение объемов работ в связи с корректировкой проектной документации.

"Важно понимать, что коррупция - не только нарушение уголовного закона. Если кратко, это любое незаконное использование служебного положения в личных целях. Здесь и предоставление незаконных льгот для коммерческих организаций, участие в предпринимательской деятельности, использование государственного имущества для личных нужд. Все эти правонарушения предусмотрены в законе "О борьбе с коррупцией. Неужели возможная выгода от нарушения закона перевешивает угрозу последствий?", ‑ задался риторическим вопросом Александр Конюк.-0-