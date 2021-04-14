В Минской области правоохранителям помогают 428 добровольных дружин - УВД

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области на базе организаций создано 428 добровольных дружин, в их составе 3652 человека. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в УВД Минского облисполкома.

"В советские времена народные дружинники были неотъемлемой частью системы охраны общественного порядка. Они были первыми помощниками милиции в плане обеспечения безопасности на улицах наших городов. Такая форма работы нашла свое место и в независимой Беларуси. Более того, сегодня, в период достаточно напряженной обстановки в регионе, у добропорядочных жителей области вновь появился интерес к участию в таких добровольных формированиях, - подчеркнули в УВД. - Органы внутренних дел контролируют ситуацию на Минщине, вместе с тем в охране общественного правопорядка значительную помощь милиции оказывают добровольные дружины. И стать дружинниками изъявляют желание все больше наших граждан. В целях дальнейшей стабилизации оперативной обстановки мы такой гражданский интерес ценим и только приветствуем".

Сегодня в Минской области на базе организаций создано 428 добровольных дружин, членами которых являются 3652 человека, при этом большая часть из них - в сельской местности. Дружинники вместе с сотрудниками милиции заступают на охрану общественного порядка по графику, как правило, по вечерам в пятницу и в выходные дни.

Государство гарантирует социальную защиту членов добровольной дружины. К тому же они подлежат обязательному личному страхованию. Предусмотрено и возмещение вреда имуществу, принадлежащему дружиннику или его близким родственникам, если он причинен в связи с выполнением им функций по охране правопорядка. Также есть и меры поощрения.

В УВД сообщили, что милиция регулярно прибегает к помощи добровольных дружин. "Дежурить вместе с дружинниками эффективнее прежде всего с точки зрения задержания правонарушителей. Например, участковому инспектору милиции, когда нужно урезонить пьяную кампанию, целесообразно работать с помощниками. Кроме того, использование потенциала добровольных дружин позволяет расширить участки патрулирования сотрудников милиции и обеспечить их присутствие именно в тех местах, где наиболее вероятно совершение правонарушений", - отметили в управлении внутренних дел Миноблисполкома.

В целом деятельность добровольных дружин регламентируется законом "Об участии граждан в охране правопорядка". Основной задачей дружин является содействие правоохранительным органам, подразделениям по чрезвычайным ситуациям, органам пограничной службы в охране правопорядка и деятельность по профилактике и пресечению правонарушений. Кстати, там же прописаны полномочия дружинников в отношении применения физической силы к нарушителю.

В УВД также рассказали, как стать дружинником. "Членами добровольной дружины могут быть граждане Беларуси, достигшие 18-летнего возраста, способные по своим деловым и моральным качествам, состоянию здоровья осуществлять деятельность по участию в охране правопорядка. После обращения в районный отдел внутренних дел и личной беседы гражданина проверят по учетам и базам данных на предмет того, соответствует ли он предъявляемым требованиям. К примеру, членами добровольной дружины не могут быть граждане, имеющие судимость, состоящие на учете в лечебно-профилактических организациях по поводу психического заболевания, наркомании или алкоголизма, признанные решением суда недееспособными или ограниченно дееспособными, привлекавшиеся в течение года до дня подачи заявления к административной ответственности (в частности, за нарушение общественного порядка). Если подобных компрометирующих оснований нет, человек получает удостоверение и вместе с сотрудниками милиции приступает к "несению службы", - резюмировали в УВД.-0-