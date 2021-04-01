В Минской области пресекли незаконную продажу морепродуктов и алкоголя

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Минской области пресекла реализацию морепродуктов и алкогольной продукции в мессенджере Viber, сообщили БЕЛТА в ИМНС.

"Инспекция на постоянной основе проводит работу по выявлению граждан, которые занимаются продажей товаров с использованием сети Интернет, а также с помощью специализированных каналов в Telegram или Viber. Так, в 2021 году работниками управления оперативных мероприятий установлена группа в мессенджере Viber, где администратор реализовывал морепродукты и алкогольную продукцию", - рассказали в ИМНС.

Установлено, что гражданин занимался продажей товаров без государственной регистрации в течение 10 месяцев. Доход от осуществления такой деятельности составил более Br7 690.

Инспекцией изъято товаров на сумму свыше Br2 500, в том числе алкогольной продукции на 160 л. За период деятельности нарушителю предъявлены причитающиеся налоги в размере более Br530, а также постановлением экономического суда гражданин привлечен к административной ответственности на сумму свыше Br1 500.

Кроме этого, установлен поставщик нелегальной продукции, у которого в момент проведения контрольных мероприятий на складских площадях хранилась икра осетровая без контрольно-идентификационных знаков в количестве 446 банок на сумму более Br14 880. Он тоже привлечен к административной ответственности за нарушение законодательства Республики Беларусь.

Как отметили в ИМНС по Минской области, данный пример в очередной раз подтверждает, что при нарушении закона граждане подвергают себя неоправданным рискам, в результате которых финансовые потери в виде штрафов и изъятого дохода намного больше, чем суммы, необходимые для уплаты налогов.-0-