В Минской области при участии китайской корпорации построят объекты здравоохранения

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Миноблисполком и ОАО "Китайская корпорация инжиниринга САМСЕ" подписали сегодня в Минске меморандум, по которому в столичном регионе построят крупные объекты здравоохранения, передает корреспондент БЕЛТА.

Документ подписывали председатель Миноблисполкома Александр Турчин и вице-президент Китайской корпорации инжиниринга САМСЕ Ли Хайсинь.

"Сотрудничество Минской области с Китайской народной республикой никогда не останавливается, всегда идет вперед. С господином Ли Хайсинем знакомы давно. Приятно, что, невзирая на эпидемиологическую ситуацию, он приехал в Беларусь. Буквально день назад встречались с ним и обсуждали сотрудничество в области поставок мясной и молочной продукции, строительстве крупных объектов здравоохранения в Минской области. Договорились. Китайская сторона обладает огромным опытом в работе в этих сферах, как и мы. Это позволит и им, и нам стать лучше", - рассказал Александр Турчин.

Как отметил губернатор, меморандум подразумевает в том числе возведение инфекционного госпиталя в Борисове и хирургического корпуса в областной больнице, экспортно-импортную торговлю сельскохозяйственной продукцией, создание завода по производству детского питания и решение проблем с мусоропереработкой.

Господин Ли Хайсинь отметил, что поставленные задачи позволят обеим сторонам проверить себя, расширить возможности, развить взаимовыгодное сотрудничество и укрепить дружбу между двумя странами.

ОАО "Китайская корпорация инжиниринга САМСЕ" - дочерняя компания Китайской национальной машиностроительной корпорации "Синомач". Это государственная корпорация центрального подчинения, основанная в 1997 году в результате преобразования Министерства машиностроения КНР. Основное направление компании - услуги генерального подряда "под ключ", в том числе проектирование и структурирование финансирования проектов. Кроме того, САМСЕ владеет акциями Пекинской компании водных технологий, горнодобывающей канадской компании Procon, инвестирует в административно-жилую застройку в Лаосе.

САМСЕ имеет дочернюю компанию ООО "САМСЕ-ресурсы", которая занимается торговлей сельскохозяйственной и целлюлозной продукцией, стальными изделиями, продукцией химической промышленности.

В Беларуси САМСЕ владеет акциями СЗАО "Компания по развитию индустриального парка", фирма выступала генподрядчиком по проекту строительства завода по производству сульфатной беленой целлюлозы на базе Светлогорского ЦКК и генподрядчиком на объектах индустриального парка: занималась инженерно-транспортной инфраструктурой, административным зданием управления парка, заводом резидента ООО "Зумлион Бел-Рус" и заводом ООО "МАЗ-Вейчай".-0-