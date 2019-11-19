В Минской области привили от гриппа почти 35% жителей

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области привиты от гриппа около 35% граждан, сообщили БЕЛТА в Минском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

А в ряде районов показатель вакцинации населения выше 35%. Среди них - Вилейский, Дзержинский, Клецкий, Копыльский, Крупский, Логойский, Любанский, Минский, Мядельский, Несвижский, Пуховичский, Стародорожский, Узденский.

Прививки на бесплатной или платной основе можно сделать в поликлиниках по месту жительства вплоть до декабря.

Прививочная кампания стартовала в столичном регионе в конце сентября. Планируется вакцинировать против гриппа около 570 тыс. человек, что составляет около 40% жителей региона. Таким образом будет сформирована иммунная прослойка из граждан, невосприимчивых к вирусу гриппа.

Вакцинация проводится ежегодно в предэпидемический сезон, который наступает обычно в конце января и длится полтора-два месяца. Прививка позволяет иммунитету сформироваться на должном уровне: в течение месяца после вакцинации развивается специфический иммунитет, обеспечивающий предупреждение гриппа в течение периода до 12 месяцев.-0-