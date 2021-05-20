В Минской области проходит акция "Скорость"

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области с 20 по 23 мая проходит акция "Скорость". Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.

"Выезжая на дорогу, водитель должен помнить, что автомобиль - это средство повышенной опасности и только от действий водителя и неукоснительного соблюдения правил дорожного движения зависит не только его жизнь, но и жизнь иных участников дорожного движения. Выбор скорости движения, не соответствующей дорожным условиям, и нарушение правил обгона являются наиболее частыми причинами дорожно-транспортных происшествий, - рассказали в ГАИ. - В целях предупреждения ДТП по причине превышения скоростных режимов водителями транспортных средств Госавтоинспекция Минской области с 20 по 23 мая проводит профилактическую акцию "Скорость", в ходе которой стражи дорог напомнят водителям-нарушителям о необходимости соблюдения скоростных режимов, последствиях таких правонарушений и ответственности за лихачество".

Согласно ст.18.12 ч.1 КоАП превышение лицом, управляющим транспортным средством, установленной скорости движения от 10 до 20 км/ч влечет предупреждение или штраф до 1 БВ; ст.18.12 ч.2 - превышение лицом, управляющим транспортным средством, установленной скорости движения от 20 до 30 км/ч - штраф 1-3 БВ; ст.18.12 ч.3 - превышение лицом, управляющим транспортным средством, установленной скорости движения от 30 до 40 км/ч - штраф 3-10 БВ; ст.18.12 ч.4 - превышение лицом, управляющим транспортным средством, установленной скорости движения на 40 и более км/ч - штраф 8-12 БВ; ст.18.12 ч.5 - действия, предусмотренные частями 2-4 настоящей статьи, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, влекут штраф 5-15 БВ или лишение права управления сроком до 1 года.

"Уважаемые водители, соблюдайте ПДД, будьте внимательны, берегите себя и окружающих", - добавили в ГАИ.-0-