В Минской области проходит благотворительная акция "Подари радость ближнему"

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Миноблисполком совместно с Минской митрополией Белорусской православной церкви проводит сегодня в социальных учреждениях региона благотворительную акцию "Подари радость ближнему", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Руководство Миноблисполкома и райисполкомов, представители общественности, священнослужители и волонтеры посещают сегодня с пасхальными поздравлениями и подарками дома-интернаты для престарелых и инвалидов, подобные учреждения для детей-инвалидов и детей с особенностями развития во всем регионе. Участие в масштабном мероприятии приняли также председатель Миноблисполкома Александр Турчин и митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Вениамин, которые навестили подопечных ГУ "Логойский дом-интернат для престарелых и инвалидов".

"Задумывались в преддверии или после Пасхи сделать что-то приятное для тех людей, которые в силу жизненных обстоятельств оказались в подобных социальных учреждениях - тогда и пришла идея организовать акцию "Подари радость ближнему". Проводим ее, чтобы подарить им положительные эмоции, но также с целью пообщаться с людьми и узнать, какие вопросы их волнуют, какие есть проблемы на местах. Сегодня поняли, что есть ряд бытовых нюансов, которые требуют решения - этим займемся в ближайшее время и продолжим делать социальные учреждения лучше, чтобы каждый подопечный чувствовал себя в них предельно комфортно", - сказал губернатор.

Как отметил в свою очередь митрополит Вениамин, один из основных показателей человечности - способность оказывать поддержку тем, кто по причине различных жизненных ситуаций имеет меньше возможностей, чем другие. "Пока люди продолжают приходить друг другу на помощь, общество живет и развивается в положительном ключе, поэтому хочется, чтобы другие регионы нашей страны тоже поддержали такую инициативу: посетили и поздравили тех, кто в этом нуждается", - сказал Патриарший Экзарх всея Беларуси.

Во время посещения дома-интерната губернатор и митрополит познакомились с условиями проживания постояльцев учреждения и услугами, которые в нем оказывают, пообщались с пожилыми людьми и вручили им индивидуальные пасхальные подарки. Кроме этого, губернатор также подарил учреждению сертификат на Br20 тыс., которые пойдут на улучшение условий жизни его подопечных.

Активное участие в благотворительной акции сегодня также принимают представительницы минской областной организации ОО "Белорусский союз женщин", которые посещают пациентов, находящихся в палатах сестринского ухода, отделениях круглосуточного пребывания, работающих на базе региональных центров социального обслуживания населения. Всего благотворительной акцией "Подари радость ближнему" в Минской области планируют охватить более 4 тыс. человек.-0-