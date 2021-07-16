В Минской области производитель антисептиков оштрафован на более чем Br270 тыс.

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области за нарушения порядка ценообразования на более чем Br270 тыс. оштрафован производитель антисептических средств, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Комитета госконтроля.

Комитетом госконтроля Минской области к административной ответственности привлечено общество с ограниченной ответственностью, осуществляющее производство дезинфицирующих средств. "Проверкой было установлено, что при формировании отпускных цен на продукцию данный производитель не соблюдал предельный норматив рентабельности, который используется для определения суммы прибыли, подлежащей включению в отпускные цены производителей. Так, по отдельным дезинфицирующим средствам рентабельность достигала 200% при регламентированном постановлениями МАРТ нормативе не более 10 %", - рассказали в ведомстве.

Нарушения допущены в период с апреля по октябрь 2020 года.

Компания-производитель привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере Br276,7 тыс. Это двукратный размер разницы между фактической выручкой, полученной от реализации товаров, и расчетной величиной выручки от реализации этих товаров по ценам, установленным в соответствии с законодательством.-0-