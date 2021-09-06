В Минской области проведут акцию по предупреждению особо тяжких преступлений

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области поведут комплекс мероприятий по предупреждению особо тяжких и тяжких преступлений. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Минского облисполкома.

Акция на территории региона состоится с 7 по 11 сентября. Сотрудники служб и подразделений ОВД области совместно с заинтересованными службами проведут информационную работу по профилактике тяжких и особо тяжких преступлений против личности, в том числе в сфере семейно-бытовых отношений. Посетят правоохранители тех, кто имеет судимость, находится на профилактическом учете в отделах охраны правопорядка и уголовно-исполнительных инспекциях. В центре внимания будут также злоупотребляющие спиртным и ведущие антиобщественный образ жизни.

"Негативный тренд увеличения количества умышленных причинений тяжких телесных повреждений и убийств наблюдается в некоторых районах Минской области. Проверки показывают, что значительное количество преступных деяний совершены неработающими лицами, злоупотребляющими алкогольными напитками и ведущими антиобщественный образ жизни", - отметили в милиции.

Для активизации работы по предупреждению особо тяжких и тяжких преступлений против личности, в том числе в сфере семейно бытовых отношений, в регионе и проводится нынешняя акция, а также ряд других мероприятий.-0-