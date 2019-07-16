В Минской области проведут эксперимент по доставке лекарств почтой

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Белпочта" вместе с РУП "Минская фармация" запускают эксперимент по приему заявок на доставку лекарственных средств, сообщили БЕЛТА в пресс-службе "Белпочты".

Жители сельских населенных пунктов Молодечненского и Мядельского районов Минской области могут оформить заявку на доставку лекарств, медизделий и товаров из аптеки через почтальона или в отделении почтовой связи. После доставки заказы вручаются лично адресату.

Оформить заявку можно на доставку лекарств по рецепту врача, лекарств без рецепта и медизделия, которые не требуют особых условий хранения.

При этом не доставляются психотропные лекарственные средства, а также анаболики, лекарства, выписанные на льготных условиях, в том числе бесплатно.

Дополнительную информацию можно узнать в контакт-центре РУП "Белпочта" по номеру 154.-0-