В Минской области проведут мероприятия по предупреждению преступлений против жизни и здоровья

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области с 19 по 24 февраля пройдет комплекс мероприятий по предупреждению особо тяжких и тяжких преступлений против жизни и здоровья. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Минского облисполкома.

Сотрудники служб и подразделений ОВД области совместно с заинтересованными субъектами профилактики (управления по труду, занятости и социальной защите населения, ГО и РОЧС, территориальных ОПИ, врачей-наркологов) проведут профилактическую и информационную работу по профилактике насилия в семье, тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья, пьянства и алкоголизма среди населения.

В ведомстве отметили, что в 2020 году больше граждан погибло в результате убийств, увеличилось число уголовно наказуемых деяний в сфере семейно-бытовых отношений. При этом анализ личностей, совершивших убийства и умышленные причинения тяжких телесных повреждений, показывает, что почти 90% преступлений совершено в состоянии алкогольного опьянения, 66% преступлений предшествовало совместное распитие алкоголя подозреваемыми и потерпевшими.

Для предупреждения особо тяжких и тяжких преступлений против личности, в том числе в сфере семейно-бытовых отношений, а также устранения причин и условий, которые способствуют совершению правонарушений, предусмотрены конкретные меры. Так, определены категории лиц, с ними проведут профилактические мероприятия. Среди них - состоящие на профилактическом учете в отделах охраны правопорядка и уголовно-исполнительных инспекциях, а также те, кто злоупотребляет спиртными напитками.-0-