В Минской области проживают 595 ветеранов ВОВ

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области сегодня проживают 595 ветеранов Великой Отечественной войны, из которых непосредственных участников боевых действий - 319 человек. Об этом рассказал председатель совета Минской областной организации ветеранов Казимир Чарапковский на отчетно-выборной конференции, передает корреспондент БЕЛТА.

"История нашей организации - многотомный учебник жизни, составленный из десятков тысяч биографий ветеранов войны и труда, наших современников. Самыми надежными и преданными людьми в ней всегда были ветераны. Живых участников, свидетелей военного времени, тех, кто спасал нашу Родину и мир от фашизма, с каждым годом становится все меньше. Сейчас в Минской области живут 595 ветеранов войны, из них непосредственных участников войны - 319, тружеников тыла - 220, блокадников и других категорий - 56, - рассказал Казимир Чарапковский. - Это значительно меньше, чем несколько лет назад, тем не менее, среди нас еще остались герои, и наша обязанность - сделать их жизнь спокойной и комфортной".

Как отметил председатель, организация не забывает о таких людях и старается участвовать в их жизни, в том числе придает важное значение созданию культурного досуга ветеранов. "Пожилые люди стали активнее. Сейчас им не интересно сидеть дома, есть желание узнавать новое, посещать увлекательные места, поэтому мы организовываем прямой диалог с ветеранским активом. Все это дает положительный результат по вопросам повышения качества жизни старшего поколения", - подчеркнул он.

На данный момент в Минской области для ветеранов и других пожилых людей действует около 190 клубов и более 150 творческих коллективов. Ежегодно проходят конкурсы "Лучшее ветеранское подворье", "Цветник у подъезда", "Бабуліны прысмаки", "Ветеранский гармоник", "Серебряная нить" и другие мероприятия, где пожилые люди могут продемонстрировать свои таланты и увлечения.

Минская областная организация ветеранов включает 23 районные организации ветеранов, в которые входят более 700 первичных ветеранских организаций, объединяющих более 300 тыс. ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.-0-